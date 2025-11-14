'Slava je prošla bez mene' Mrdić po prvi put u javnosti nakon izlaska iz bolnice!

Narodni poslanik Uglješa Mrdić, koji je štrajkovao glađu 11 dana, otkrio je za Informer da se oseća bolje, ali da se još uvek nije u potpunosti oporavio.

- Prešao sam na kućno lečenje i dobio sam određeni režim i terapiju. Dobio sam preporuke lekara da mogu da izađem na dva, tri sata svaki dan. Želim da se zahvalim Informeru što ste sve ovo vreme korektno izveštavali kad mi je bilo najteže. 11. dana više nisam mogao ni da pričam, ni da otvorim oči. Poslednje što je bilo je izjava za Informer i razgovor sa Vučićem. On me je pozvao da prekinem štrajk i posle toga je došla Hitna pomoć po mene. Dva puta pre toga su dolazili da me vode, ali sam potpisivao da neću - rekao je Mrdić.

Kazao je da su ga odmah nakon primanja u bolnicu prikačili na aparate i infuziju.

- Tek sam nakon nekoliko infuzija došao sebi. Mene kad su primili u UC prvo su me priključili na infuzije, odmah sam otišao na rendgen. Meni su non-stop menjali infuzije da bi mi se organizam oporavio. Na par sati su mi merili šećer i pritisak. Dobio sam i bocu sa kiseonikom. Tek posle neka dva dana su mi davali za doručak čaj i keks, ručak mlaka supa i pire krompir. Treći dan sam mogao da uzmem jedan jogurt, malo keksa, ručak opet pire krompir, supa i to je to. Kasnije i neki kompot kao užina. Smršao sam oko nekih deset kilograma, a od ovih infuzija su mi se možda povratila dva, tri. Sad se malaksalost ne oseća, ali primio sam i brojne lekove preko šprica jer sam došao u jako lošem stanju - naveo je Mrdić.

Istakao je i da su njegova porodica i deca bili pod velikim stresom dok je trajao njegov štrajk.

- To mi je dodatno pojačalo tugu. Najstariji sin je dolazio da me obilazi. Teško su to podneli moji roditelji. Oni su ove godine oboleli od raka. Oboje imaju te maligne tumore. Oni su na lečenju i oni su mi pružili podršku, ali su bili zabrinuti. Slavu sam proslavio u šatoru moleći se da istina i pravda pobede - poručio je Mrdić.

Tokom štrajka je, primećuje, video koliko mu je volja zapravo jaka.

Autor: A.A.