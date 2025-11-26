AKTUELNO

Dačić sa Janevim: Odlična policijska saradnja, naročito u oblastima borbe protiv iregularnih migracija

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se na marginama 93. Generalne skupštine Interpola u Marakešu, sa direktorom Biroa za javnu bezbednost Republike Severne Makedonije Aleksandrom Janevim.

- Složili smo se da postoji odlična policijska saradnja Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, naročito u oblastima borbe protiv iregularnih migracija, organizovanog kriminala i terorizma - naveo je Dačić i dodao:

Potvrdili smo punu posvećenost saradnji i izrazili nadu da će zajedničkim snagama odgovoriti na sve bezbednosne izazove.

