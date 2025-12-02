'VUČIĆ RADI SVOJ POSAO KAKO TREBA' Predsednik omogućio NAJVEĆI RAST PENZIJA DO SAD, oduševio najstarije

Od danas su penzije u Srbiji uvećane za 12,2 odsto čime se ispunjava još jedno obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića dato najstarijim sugrađanima.

- Pre nije bilo uopšte povećanja. Ja sam 30 godina u penziji i do Vučića uopšte povećanja nije bilo. Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao - svedoči jedan od penzionera.

Jedna oduševljena sugrađanka rekla je uz osmeh da vrlo rado prima povećanje penzija, a jedan gospodin rekao je da mu "povećanje penzija mnogo znači", a za predsednika Vučića rekao je: "Super, radi čovek svoj posao, nema šta!"

Jedan gospodin rekao je:

- Penzije nikada nisu bile veće nego sada.

Predsednik je ranije tokom dana čestitao penzionerima na povećanje i poželeo im nova povećanja naredne godine.

- Želim da čestitam penzionerima, od danas su penzije uvećane za 12,2 odsto. Tu prvu uvećanu penziju primiće pre Badnjeg dana. Želim im dobro zdravlje, dug život i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - izjavio je Vučić.

Podsetimo direktor PIO fonda Relja Ognjenović saopštio je da su sada prosečne penzije 56.860 dinara.

- Sada smo došli do prosečne penzije 56.860 dinara, što nas dovodi do prosečne penzije od 485 evra. Ono što je još važno da znate je, da smo na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, a u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica i Poštom Srbije, sve pripremili da vaše uvećane penzije isplatimo do Badnjeg dana kako bi u krugu porodice, a sa svojim uvećanim penzijama, proveli praznike. Pored današnjeg povećanja od 12,2 odsto, borićemo se da prosečna penzija do 2027. godine bude 650 evra. Brinemo o vama i brinućemo u narednom periodu. Ove godine smo podelili 94.000 paketa, sledeće godine će ih biti preko 100.000. Gledaćemo da svake godine pošaljemo preko 22.000 penzionera u banje. Videćemo da iznađemo nove mogućnosti da povećamo društveni standard i da povećamo načine na koje ćemo najugroženijim penzionerima pomoći. Bićemo uz vas, jer ste vi gradili ovaj Fond i vi zaslužili da već danas živite bolje. Živela Srbija – poručio je Ognjenović.

Autor: A.A.