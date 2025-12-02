SVAKA POSLOVNA BANKA MOŽE BITI UGROŽENA AKO POSLUJE SA NIS-om! Vučić o sekundarnim sankcijama: Ljudi će morati da idu na neke druge pumpe

"Ono drugo što je važna stvar, to su sekundarne sankcije i sada ću vam objasniti o čemu se radi i šta su sve sekundarne sankcije i kakvi su problemi sa kojima se država Srbija suočava. koja nam se odnose na naš kompletan finansijski sistem", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas tokom obraćanja povodom situacije sa NIS-om.

- Svaka poslovna banka može da bude kažnjena u svakom trenutku što radi sa NIS-om. Naša centralna banka, zbog neizdavanja obavezujućeg uputstva za prestanak rada sa sankcionisanom kompanijom, može da dobije sekundarne sankcije u svakom trenutku, što je katastrofa i za naš investicioni rejting, što je katastrofa za funkcionisanje celog finansijskog sistema naše zemlje - rekao je Vučić i dodao:

Šta nam još preti u okviru takozvanih sekundarnih sankcija? Dakle, kad god da se prekine platni promet, to su ogromni problemi za kompaniju. Ogromni, nerešivi. Međutim, tu nastaje za nas dodatni problem. Nije pitanje samo jedne kompanije, već cele Srbije. Dakle NIS ima dovoljno vremena da isplati plate i plati dobavljače, kao i da pripreme zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom, pošto nećemo da bude uništen bankarski sistem Srbije

- Mi u tom trenutku više ne možemo, mi danas više ne možemo, kada NIS potroši svoje operativne rezerve na benzinskim pumpama, mi ne možemo NIS-u da dajemo kao država naše obavezne i robne rezerve. Što znači da ukupno ni NIS-u ni Lukoilu posle 13. decembra. Govorim sad o maloprodaji i onome što građani interesuje. Jer u tom trenutku cela država Srbija dolazi pod sankcije.

Istakao je da imamo dovoljno goriva, ali će ljudi morati da idu na neke druge pumpe.

Autor: S.M.