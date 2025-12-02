Loše vesti iz SAD: NIS nije dobio licencu za nastavak rada, Rusi ne žele da prodaju svoj deo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, rekao je da vlada SAD nije dala zeleno svetlo za rad NIS-a.

Vučić je rekao odmah na početku da nema dobrih vesti vezanih za NIS i odluke OFAC.

- Nekoliko važnih informacija, mera, i šta je ono što država preduzima, to će biti tema. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD. Da ne ulazim u to da li oni donose posebne odluke ili ih spajaju, mi nismo dobili pozitivnu odluku. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to rade, ali nisam shvatio - rekao je predsednik.

Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju NIS, rekao je Vučić, i kaže da nije novac u pitanju već politika.

- To je njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što ni Amerikance ne interesuje ništa drugo osim njihovih interesa. Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude, videćemo - rekao je on.

Autor: S.M.