ZAJEDNIČKI CILJ SRBIJE I MAKEDONIJE ZAJEDNIČKI NASTUP NA DRUGIM TRŽIŠTIMA Mesarović: Veliki je potencijal obe strane za izvoz OČEKUJEM SASTANKE SA OSAM TRGOVINSKIH LANACA IZ MAKEDONIJE

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je nakon Biznis forumu u Skoplju da je zajednički cilj Srbije i Makedonije zajednični nastup na trećem tržištu.

-Da iskoristim priliku da se zahvalim predsedniku Vlade Severne Makedonije i našem prijatelju. Na ovaj način sa vetrom u leđa hoćemo da pomognemo mlade. Više od 200 kompanija je bilo na ovom biznis forumu. Sledi nam važan sastanak sa osam trgovinskih lanaca koji posluju na teritoriji Severne Makedonije i želimo ispred Vlade Republike Srbije da razgovaramo s njima na koji način da lakše plasiramo srpske proizvode ka krajnjim potrošačima na ovom tržištu. Posebno bih istakla da u Srbiji već posluje značajan broj kompanija sa severnomakedonskim kapitalom, ali da postoji potencijal za razvoj, kao i da naše kompanije ovde otvaraju pogone. Ono što je bila tema u fokusu jeste zajednički cilj zajedničkog nastupa na drugom tržištu. Očekujem da će ovo biti najuspešniji biznis forum, sa nekoliko stotina sastanaka nakon zvaničnog dela, a svakako je najveći - izjavila je Mesarović.

