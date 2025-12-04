ANS traži podršku iz Evrope: Presuda protiv novinarke brutalni napad na slobodu medija!

AKTUELNO

Asocijacija novinara Srbije (ANS) uputila je apel Evropskoj federaciji novinara i njenoj predsednici Maji Sever, tražeći hitnu reakciju povodom presude kojom je urednica „Novosti“ Andrijana Nešić kažnjena novčano i zabranom obavljanja uredničke funkcije na godinu dana.

Asocijacija novinara Srbije (ANS) obratila se Evropskoj federaciji novinara, najvišoj evropskoj instanci za zaštitu medijskih sloboda, povodom presude koju je donela sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Presudom je urednica „Novosti“ Andrijana Nešić proglašena krivom, novčano kažnjena, ali i sankcionisana zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana.

ANS ocenjuje da ovakva odluka predstavlja direktan i brutalan napad na slobodu medija, kao i pokušaj zastrašivanja, disciplinovanja i gušenja profesionalnog novinarstva u Srbiji.

„Novčana kazna u kombinaciji sa zabranom rada šalje izuzetno opasnu poruku celokupnoj novinarskoj zajednici: da se zbog obavljanja profesionalnih zadataka i uređivačke politike može biti izložen merama koje direktno ugrožavaju i medijske slobode i ličnu egzistenciju novinara.“ – navodi se u obraćanju.

Predsednica ANS-a Ivana Vučićević pozvala je Evropsku federaciju novinara da iskoristi svoj autoritet i javno osudi presudu, kao i da podrži pravo na rad i medijske slobode novinara u Srbiji.

„Potrebna nam je hitna i snažna podrška Evropske federacije novinara u odbrani osnovnih profesionalnih prava.“ – poručila je Vučićević.

