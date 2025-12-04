Nema primedbe niti krađe: Predsednik Vučić o rezultatima izbora

U obraćanju građanima predsednik Srbije Aelksandar Vučić osvrnuo se i na održane izbore u Mionici, Negotinu i Sečnju i govorio o regularnosti održanih izbora.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nije bilo ni jedne primedbe na biračkom mestu na lokalnim izborima održanim u Negotinu, Mionici i Sečnju, kao i da opozicija sama zna da nije bilo nikakve krađe glasova jer su njihovi ljudi bili više ili jednako zastupljeni na biračkim mestima.

- Pazite, nema nijedne primedbe na biračkom mestu. Nigde nikakve. I da niko od njih nije rekao 'čestitamo pobedniku'. To kod njih ne postoji. To je kod nas postojalo. Ja se sećam Bogdanoviću sam čestitao u pola deset uveče, a mogao sam da držim da nikad ne priznam te izbore koje sam izgubio za 0,3 odsto... Kad se završi utakmica, fudbalska, košarkaška... čestitate protivniku. Možda si izgubio jedan, dva razlike, čestitate protivniku. Ti izgubiš 43 razlike u Negotinu, kao u košarci i nisi u stanju da kažeš 'čestitam' - rekao je predsednik Vučić

Upitao je da li onda opozicija stvarno misli da može da dobije poverenje većine naroda.

- Pri tome, ste bili na svakom biračkom mestu zastupljeniji nego mi ili jednako zastupljeni. I sami znate da nigde nije bilo krađe. Odlično to znate. Perfektno to znate - istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je kazao da to što tvrde da je vlast kupovala glasove ispred glasačkog mesta izgleda kao priča za malu decu. On je takođe istakao da je važno spuštati strasti, da je važno razgovarati i da će morati da se razgovara.

Autor: D.Bošković