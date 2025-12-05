PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderskom pokretu, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.
- Slične kritike na račun demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija nije dobra to ne znači da je totalitarizam bolji - nije! - rekao je Antić.
Zatim je profesor Antić ismejao tzv. studentsku listu.
- Skloniji sam opoziciji nego blokaderima koji kažu "mi smo studenti" a onda vidite da je na studentskoj listi najmlađi kandidat studirao pre 15 godina, a ima ih i preko 60 godina starih! - kazao je profesor.
I za kraj, Antić je uputio dramatičnim upozorenje svima koji poslednjih meseci zagovaraju radikalizaciju političkih sukoba u Srbiji.
- Ako mi treba da napravimo demokratiju pa da započne građanski rat, onda bolje da malo zakočimo! - izjvavio je Čedomir Antić.
Autor: Pink.rs