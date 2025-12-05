AKTUELNO

Politika

PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: TV Pink Printscreen/Centar za društvenu stabilnost ||

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderskom pokretu, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.

- Slične kritike na račun demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija nije dobra to ne znači da je totalitarizam bolji - nije! - rekao je Antić.

Zatim je profesor Antić ismejao tzv. studentsku listu.

- Skloniji sam opoziciji nego blokaderima koji kažu "mi smo studenti" a onda vidite da je na studentskoj listi najmlađi kandidat studirao pre 15 godina, a ima ih i preko 60 godina starih! - kazao je profesor.

I za kraj, Antić je uputio dramatičnim upozorenje svima koji poslednjih meseci zagovaraju radikalizaciju političkih sukoba u Srbiji.

- Ako mi treba da napravimo demokratiju pa da započne građanski rat, onda bolje da malo zakočimo! - izjvavio je Čedomir Antić.

Autor: Pink.rs

#blokaderi

#kritika

#čedomir antić

POVEZANE VESTI

Politika

PROFESOR ANTIĆ: Blokaderi idu ka terorizmu! Boriću se protiv njihovog totalitarizma a naročito ovog razmaženog iza kog stoji ko zna ko! (VIDEO)

Politika

PROFESOR ANTIĆ: Ne bih podržao blokadere sve da i moja porodica učestvuje u blokadi

Politika

'Studira 6 godina, a poznat je po tome što je nokautirao starijeg čoveka!' Profesor Čedomir Antić otkrio ko vodi blokadere na Filozofskom fakultetu

Politika

PROFESOR ANTIĆ URNISAO REKTORA ĐOKIĆA: Glumi da je Mel Gibson iz 'Hrabrog srca' ali kad mu neko dirne plate, odmah na sud!

Politika

'VELIKO ZLO JE UDARILO NA SRBIJU, BLOKADE POKAZALE KOLIKO JE STRAŠAN SPOLJNI UTICAJ' Profesor Čedomir Antić o blokaderima i podelama u društvu

Politika

VUČIĆ BI OPET POBEDIO NA IZBORIMA KAO NOSILAC LISTE! Profesor Antić o porazu blokadera i opozicije: Predsednik ima veliku moć i popularnost