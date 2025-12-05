AKTUELNO

Premijer Macut u Pirotu: Pokretanje fakulteta, povratak vojske i 20 razvojnih ciljeva grada!

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je Pirot gde je sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem razgovarao o osnivanju fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu, ali i o strateškim projektima poput povratka vojske i jačanja industrijskih kapaciteta.

Foto: Tanjug/ALEKSANDAR ĆIRIĆ

Razgovor o fakultetu

Macut i Vasić razgovarali su o mogućnosti osnivanja fakulteta po ugledu na Fakultet organizacionih nauka, koji bi radio u okviru Univerziteta u Nišu. Ideja je zasnovana na potrebama lokalne zajednice i industrijskoj bazi Pirota, a cilj je privlačenje studenata iz regiona i zadržavanje visokoobrazovanih ljudi u gradu.

Foto: Tanjug/ALEKSANDAR ĆIRIĆ

Obilazak znamenitosti

Premijer je sa gradonačelnikom obišao rekonstruisanu srednjovekovnu tvrđavu Momčilov grad, kao i zgradu pirotske Gimnazije koja je u procesu rekonstrukcije.

Strateški projekti

Macut je istakao da je povratak vojske u Pirot jedan od prioriteta Vlade Srbije, kao i modernizacija vojne infrastrukture. Naglasio je da grad poseduje značajne industrijske kapacitete i da će povezivanje obrazovnog sektora sa privredom doprineti daljem razvoju.

Inicijativa grada

Gradonačelnik Vasić je zvanično predao inicijativu da Pirot postane akademski grad. Predstavljeno je i 20 razvojnih ciljeva za period 2024–2028, među kojima su osnivanje visokoškolske ustanove, povratak vojske i nalaženje strateškog partnera za fabriku Tigar.

