'BLOKADERI SU UDARILI NA MENE JER SAM ŽENA' Andrijana Nešić o sramnoj presudi koja je uzdrmala Srbiju: Ugrožena je profesija svih novinara i urednika (VIDEO)

Glavnaurednica portala "Novosti" Andrijana Nešić prokomentarisala je u jutarnjem programu na TV Pink sramnu presudu i istakla da su blokaderi udarili na nju zato što je žena.

- Ugrožena je profesija svih novinara i urednika. Udarili su na mene zato što sam žena, na žene imaju poseban pik. To je demonstracija sile ljudi koji su moćni. Ako meni neko stavi novčanu kaznu koja je prevelika i zabrani mi da radim - meni je ugrožena i egzistencija. Udarili su na celo moje bivstvovanje. Ali, drugi mediji predstavljaju advokata koji me tužio za ličnost dana. Pravo i pravda su pogaženi! Šta da očekuje čovek? Šta da očekuju i druge žene? - rekla je Nešić.

- Žao mi je što je došlo do takve presude, ali očigledno je da je ovako nešto moralo da se desi da bi i onom malom broju ljudi koji nije verovao da Srbija živi diktaturu, ne diktaturu od čoveka koga označavaju kao najvećeg diktatora na Balkanu, nego od sasvim nekih drugih ljudi. Vrlo je zanimljivo da Aleksandar Vučić nikad nije tužio nijednog novinara, nije podnesena nijedna tužba protiv bilo koga ko je rekao bilo šta ružno na njegov račun. I sad imamo situaciju u kojoj se dešava jedna ovakva presuda, termin sramna je mali u ovom slučaju. Vi živite u sistemu u kom je opoziciji dozvoljeno sve. Zamislite sud koji radi po diktatu ljudi koji podržavaju i koji su opozicija. To nema nigde u svetu - rekao je Dražen Živković, urednik portala Borba iz Crne Gore, koji se uključio u program kako bi prokomentarisao ovu temu.

- S druge strane imate situaciju da niko nije odgovarao, čak ni usmeno, za objavljenu laž da je preminuo dečak u Valjevu nakon protesta. Niko nije odgovarao za laž da je prebijena studentkinja u policijskoj stanici. Niko nije odgovarao za laž o zvučnom topu. Ja mislim da samo lud ne vidi o čemu se ovde radi - istakao je Živković.

Autor: Iva Besarabić