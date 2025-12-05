AKTUELNO

'UNS JOŠ ĆUTI NA SKANDALOZNU PRESUDU ANDRIJANI NEŠIĆ' Brnabić: Fer i profesionalan gest NUNS-a (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pohvalila je to što je NUNS reagovalo na sramnu presudu urednici portala Novosti Andrijani Nešić, ali je osudila UNS koji se još nije oglasio o ovom slučaju.

- Za svaku pohvalu. Fer i profesionalan gest NUNS-a. I dobro je što je predsednik Aleksandar Vučić iskoristio ovo da ponovo pozove na dijalog u društvu. UNS, za neverovati, još ćuti na skandaloznu presudu urednici Novosti, Andrijani Nešić, kojom se na sasvim očigledan način kroz pravusuđe uvodi najava potpune kontrole medija i novinara od strane blokadera - objavila je Brnabić na mreži X.

Autor: Jovana Nerić

