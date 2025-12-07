Forum pravnika Srbije: Dolovac neovlašćeno potpisala 'sporazume o saradnji'

Forum pravnika Srbije saopštio je danas da izažava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac 3. decembra 2025. godine u sedištu Evrodžasta u Hagu samostalno potpisala takozvane "sporazume o saradnji“ sa tužilaštvima šest država Centralne i Južne Amerike i to bez prethodnog ovlašćenja Vlade Republike Srbije, kao jedinog organa nadležnog za pokretanje postupka i zaključivanje međunarodnih ugovora u ime Republike Srbije.

" Prema Ustavu Republike Srbije i Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora javno tužilaštvo nije organ ovlašćen da zaključuje međunarodne sporazume, niti da preuzima međunarodnopravne obaveze u ime države.

Ovlašćeni subjekti su isključivo Vlada Republike Srbije, Predsednik Republike kada je za to posebno ovlašćen i nadležni ministar ili drugi organ državne uprave, ali samo uz ovlašćenje Vlade", navodi se u saopštenju Foruma pravnika Srbije.

Vrhovni javni tužilac, kako se dodaje u saopštenju, ne poseduje ustavno ni zakonsko ovlašćenje da potpisuje sporazume koji stvaraju obavezu za Republiku Srbiju.

Za zaključenje međunarodnih ugovora ili sporazuma, kojima se obavezuje Republika Srbija, potrebna je formalna procedura - odluka Vlade, punomoćje za pregovore, odobrenje teksta, i eventualna ratifikacija pred Narodnom skupštinom, naglašava ovo strukovno udruženje.

Uprkos tome, kako dodaje, Vrhovno javno tužilaštvo je u javnom saopštenju predstavljalo ove dokumente kao "sporazume“ koji uspostavljaju trajne mehanizme međunarodne saradnje, razmene informacija i koordinisanog delovanja.

Forum ukazuje da ukoliko su takvi dokumenti potpisani bez znanja i saglasnosti Vlade Republike Srbije, oni nemaju pravno dejstvo u unutrašnjem poretku i predstavljaju prekoračenje službenih ovlašćenja u međunarodnoj sferi, što povlači i pitanje krivične odgovornosti.

Ukoliko se radi o memorandumu, protokolu ili drugoj vrsti neobavezujućeg akta tehničke saradnje, Forum pravnika Srbije očekuje da Vrhovno javno tužilaštvo precizno objasni koji pravni karakter imaju dokumenti koji su potpisani u Hagu, na osnovu kog akta Vlade je izdato punomoćje za njihovo potpisivanje, da li su u postupak bili uključeni Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova, kao što zakon zahteva kod međunarodnih pravnih akata.

"U suprotnom, javnost Srbije ima pravo da zna da je Vrhovni javni tužilac samoinicijativno potpisivala dokumente sa inostranim državama, predstavljajući ih kao sporazume, iako za to nema ni ustavni ni zakonski osnov, te Narodna skupština ne bi mogla da ratifikuje ovakav sporazum iz razloga njegove ništavosti", zaključeno je u saopštenju.

Autor: Pink.rs