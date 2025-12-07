Spasić: Zagorka Dolovac bez odobrenja Vlade privatno potpisuje međunarodna dokumenta i tako krši i Ustav i zakon

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost obaveštava javnost da je vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac 3. decembra 2025. godine, u sedištu Eurodžasta (EUROJUST) u Hagu, potpisala javnotužilačke sporazume o navodnom "jačanju saradnje u suzbijanju organizovanog kriminala i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga sa šest zemalja Centralne i Južne Amerike i to Generalnim tužiocima: Kolumbije, Dominikanske Republike, Brazila, Čilea, Paragvaja i Urugvaja", grubo kršeći Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 32 od 8. aprila 2013. godine.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Zagorka Dolovac je privatno i bez odobrenja nadležnog organa, Vlade, zaključila međunarodna dokumenta kojima preuzima i nameće obavezu javnim tužilaštvima u Srbiji da se, bez ikakve kontrole, stave na raspolaganje inostranim službama", naveo je Spasić i dodao:

"Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora iz 2013. godine propisuje da postupak za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnog ugovora pokreće Vlada, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog organa državne uprave u čiji delokrug pretežno spadaju pitanja koja se uređuju međunarodnim ugovorom. Kako Vlada, ali ni ministarstva pravde i spoljnih poslova nikada nisu dali saglasnost u vezi sa potpisivanjem međunarodnih akata od strane Zagorke Dolovac, zahtevamo od Ministarstva pravde da stavi van snage sva akta Zagorke Dolovac koja privatno potpisuje u inostranstvu i time nastavlja da krši i Ustav i zakone donesene na osnovu njega" - zaključuje Spasić.

Autor: Iva Besarabić