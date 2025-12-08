PRISUSTVOVAO CEO DRŽAVNI VRH! Održan sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra.

NIS se i dalje nada licenci

U NIS-u se još nadaju dobijanju licence od OFAK-a.

Šezdeset prvi je dan otkako su na snazi američke sankcije NIS-u, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Inače, američka administracija produžila je dozvolu za rad ruskom Lukoilu do 29. aprila. Ta licenca važi za inostrane Lukoilove ćerke kompanije i na snazi je od 4. decembra.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je u petak sa predstavnicima Knez petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija NIS-u i izjavila da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma u koji će biti uključene i male privatne benzinske stanice.

Generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev rekao je 5. decembra, u obraćanju zaposlenima, da su tog dana isplaćene zarade za decembar radnicima, kao i da su u toku pregovori o promeni vlasničke strukture sa nekoliko zainteresovanih strana i da i dalje postoji šansa da NIS dobije licencu od SAD.

Tjurdenjev je naveo da je rad rafinerije, a posledično i HIP Petrohemije, obustavljen zbog nedostatka sirove nafte.

On je rekao da je NIS tokom cele godine unapred isplaćivao zarade zaposlenima kako bi se sprečile bilo kakve poteškoće u isplatama i da su tako i 5. decembra isplaćene zarade za decembar, kao i svi pripadajući bonusi i premije.

Autor: S.M.