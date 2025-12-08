'RAZGOVARALI SMO O PITANJIMA VEZANIM ZA ENERGETSKU STABILNOST ZEMLJE' Vučić: Razmotrili smo više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje. Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi, a razmotrili smo i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede.

Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove.

Posebno sam naglasio da je od ključnog značaja da građani budu redovno informisani, kao i da ne brinu, jer su preduzeti svi nužni koraci u cilju održanja rada najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima.

Podrška građana i odgovorno ponašanje svakog od nas od presudnog su značaja za nalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u oblasti snabdevanja ključnim energentima - napisao je Vučić.

Autor: S.M.