AKTUELNO

Politika

'RAZGOVARALI SMO O PITANJIMA VEZANIM ZA ENERGETSKU STABILNOST ZEMLJE' Vučić: Razmotrili smo više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje. Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi, a razmotrili smo i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede.

Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove.

Posebno sam naglasio da je od ključnog značaja da građani budu redovno informisani, kao i da ne brinu, jer su preduzeti svi nužni koraci u cilju održanja rada najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima.

Podrška građana i odgovorno ponašanje svakog od nas od presudnog su značaja za nalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u oblasti snabdevanja ključnim energentima - napisao je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Bezbednost

#Srbija

#energetika

#stabilnost

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Politika

VAŽAN SASTANAK: Predsednik Vučić danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Politika

U 10 i 30 SATI: Vučić sutra na sastanku sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Politika

PRISUSTVOVAO CEO DRŽAVNI VRH! Održan sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Politika

Vučić nakon sastanka sa timovima za energetsku stabilnost Srbije: Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano

Politika

Vučić: Država dala dozvolu za prestanak rada rafinerije!