'OD KLJUČNOG ZNAČAJA DA GRAĐANI BUDU INFORMISANI' VUČIĆ: Tim za energetsku stabilnost i bezbednost razmotrio je sva ključna pitanja u vezi sa energetskom stabilnošću zemlje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Tim za energetsku stabilnost i bezbednost razmotrio je sva ključna pitanja u vezi sa energetskom stabilnošću zemlje, kao i više različitih scenarija za zaštitu interesa države, građana i privrede - istako je predsednik Vučić na svom instagram nalogu "avucic".

Predsednik Srbije je napomenuo da je od ključnog značaja da građani budu informisani.


- Preduzeli smo sve nužne korake kako bi svi najvažniji sistemi funkcionisali u radu - naglasio je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković

