'OVO SU INVESTICIJE ZA NAŠU DECU' Predsednik Vučić o značaju otvaranja fabrike 'Ariston' u Nišu: To će da donese pristojne plate u mnoge niške porodice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, Pink.rs ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Nišu gde je danas otvorio fabriku "Ariston", a onda i obišao radove u logističko-industrijskom parku CTPark i pogona fabrike "Palfinger".

Govoreći o fabrici "Ariston", rekao je da se "nadao i verovao da ćemo moći da izgradimo nešto ovako velelepno u Nišu".

"To će da donese pristojne plate u mnoge niške porodice, ali će to da donese i veću potrošnju u niškim ugostiteljskim objektima, pozorištima, bioskopima, svakom drugom mestu. Čestitam svim ljudima na jugu Srbije", naveo je predsednik Vučić i zaključio:

"Ovo su investicije u budućnost i za budućnost. Ovo su investicije za našu decu".

Autor: Iva Besarabić

