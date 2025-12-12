Vučić obišao Yumis, pa poručio: Država će pomoći privatnike koji žele da ulažu u prehrambenu industriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Nišu da država najviše subvenicja daje za prehrambenu industriju kao i da je spremna da dodatno pomogne privatnicima koji žele da obnove stare uništene fabrike iz tog sektora sa 50 odsto sredstava.

"Privatnik hoće, mi mu damo 50 odsto para, on 50 posto para, a sve njihovo", rekao je Vučić tokom obilaska fabrike Yumis u Nišu.

On je naveo i da je država, u okviru podrške prehrambenim kompanijama koje svoje proizvode izvoze, obezbedila kupovinu mašine kompaniji Yumis čija je vrednost 1,2 miliona evra.

"Mi tražimo načina da pomognemo domaćim kompanijama koje imaju izvoz i dobru proizvodnju, 1,2 miliona evra je mašina za koju je država bespovratno dala pare na poklon Yumisu, jer je naš cilj da Yumis ide i u Somaliju, Keniju, Južni Sudan, Etiopiju, Japan i svuda na svakom mestu", rekao je Vučić.

Govoreći o tome koliko je razvoju prehrambene industrije doprinelo otvoreno tržište rada sa velikim zemljama, predsednik je istakao da preduzetnici sve više koriste tu pogodnost.

"Posebno to koriste sa Kinom, pa pitajte to deo našh vinara od Aleksića iz Vranja do Fruške Gore", naveo je Vučić.

On je istakao da je posao države da pomogne, pre svega u izvozu i opremanju osnovnim sredstvima, a kad zatreba na različite načine i novcem, obrtnim sredstvima.

"Vidite ove vredne radnike, kojih ima 220, ali mi gledamo kako da pomognemo da se taj broj uveća, što je za nas, ovde na jugu, najvažnije", rekao je Vučić.

Dodao je da je bio u toj fabrici pre sedam godina i da danas sve izgleda potpuno drugačije i bolje.

"Ovde sad celo dvorište, celo okruženje izgleda mnogo drugačije. Teško je prepoznati. Onda su oni oslobodili prostor koji su koristili kao upravnu zgradu za proizvodnju. Dobro su napravili", rekao je Vučić.

Istakao je da Yumis ima svoju proizvodnju, ali da proizvodi i za druge brendove.

"Znaćajna fabrika, začajna kompanija i za Niš, i za ceo jug Srbije, odnosno za celu Srbiju", konstatovao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnje pojedinih medija da je ovo godina otpuštanja ljudi u Nišu, dok on govori da sve ide nabolje, Vučić je rekao da on samo iznosi činjenice.

"Ne možete nekog ubeđenog u nešto suprotno da ubedite ni na koji način, ja samo govorim činjenice. Samo vam nisu rekli da je otpuštanje radnika usledilo pre svega u radno-intenzivnom delu, posebno onim fabrikama koje su jako retke bile, došle u Niš u vreme blokaderske vlasti. Samo vam to još nisu rekli. Da, borim se. Danas smo bili u IMI-ju koji sam lično doveo u Srbiju, u Nišku Banju. Imaju 716 zaposlenih i još 300 ljudi se zapošljava naredne godine", naveo je Vućić.

Dodao je da to možda nije dobro i da je siguran da će oni bolje.

"Samo ne zaboravite da danas imate 21.000 ljudi u Nišu više zaposlenih nego što je bilo pre 10-12 godina, da danas u Nišavskom okrugu ima 51.000 manje nezaposlenih nego što je bilo tada. I dalje nisam zadovoljan, i dalje ne mislim da su stvari dobre, zato se toliko borim i trudim", rekao je Vučić.

Dodao je da one koji, kako je rekao, kibicuju sa strane i dobacuju svašta i koji kritikuju, poziva da dođu malo da pomognu.

"Oni su vlast na najvećoj opštini u Nišu, 78.000 birača ima Medijana, ubedljivo je najveća opština. A koliko su investitora doveli? Koji je taj? Maca pojela jezik. Neće ga ni biti, pa nula, naravno, kao i uvek. A neki tamo Vučić iz Beograda, kome to jeste posao kao što je i njima, doveo do sada 11 fabrika u Niš, a da ne pričamo o svim drugim infrastrukturnim radovima koje morate da uradite i da napravite da bi ti investitori razmišljali da dođu", rekao je Vučić.

Naglasio je da je Ariston preključe dobio gas i da investitori neće da dođu tamo gde nama gasa, ali i mnogih drugih stvari, koje neko mora da uradi.

"A da kritikujete nešto, pa mnogo je to lako. U našoj zemlji je stopa nezaposlenosti na najnižem nivou, kao i stopa javnog duga. A pogledajte šta se zbiva u najvećim evropskim ekonomijama. Povećavaju gubitke, na stotine hiljada ljudi gubi posao. Ali ljudi razumeju da imaju tešku energetsku situaciju, da je ratno stanje u Evropi. Jedino kod nas, ničim se ne bave, već kritikom rada nekog drugog, a sami ne znaju šta bi da rade", konstatovao je Vučić.

Dodao je da će, posle Yumisa, otići u poštu gde će sa građanima i službenicima razgovarati kako ide evidentiranje imovine za legalizaciju.

"Baš bi bilo zanimljivo da vidimo i kako se izdaju ti obrasci i kako to ide, imamo već preko 120.000. Tako da to ljudima mnogo znači, posebno domaćinima koji imaju kuće", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs