Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je danas da je u toku procedura dobijanja dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

Građevinska dozvola očekuje se polovinom sledeće godine, nakon čega bi trebalo da započne i sama izgradnja.

Nakon razgovora sa ministarkom energetike Severne Makedonije Sanjom Božinovskom i sastanka zajedničke radne grupe, ministarka Dubravka Đedović Handanović je navela da je planirano da interkonektor bude dug 144 kilometra, a njegova procenjena vrednost iznosi 153 miliona evra, već obezbeđenih u budžetu za 2025. godinu.

Prema planu, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 2027. godine, dok se prvi protok gasa novim pravcem očekuje početkom 2028. godine.

Autor: D.Bošković