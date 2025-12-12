AKTUELNO

Politika

Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je danas da je u toku procedura dobijanja dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

Građevinska dozvola očekuje se polovinom sledeće godine, nakon čega bi trebalo da započne i sama izgradnja.

Nakon razgovora sa ministarkom energetike Severne Makedonije Sanjom Božinovskom i sastanka zajedničke radne grupe, ministarka Dubravka Đedović Handanović je navela da je planirano da interkonektor bude dug 144 kilometra, a njegova procenjena vrednost iznosi 153 miliona evra, već obezbeđenih u budžetu za 2025. godinu.

Prema planu, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 2027. godine, dok se prvi protok gasa novim pravcem očekuje početkom 2028. godine.

Autor: D.Bošković

#dubravka đedovuć

#početak izgradnje

#severna makedonija

#vazna vest

POVEZANE VESTI

Društvo

'ISTORIJSKI VAŽNA POSETA PREDSEDNIKA SRBIJE!' Đedović za Pink: Potpisali smo Memorandum o razumevanju sa francuskim EDF-om (VIDEO)

Politika

DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O ODLAGANJU SANKCIJA NIS-U Napornom diplomatskom borbom sankcije su odložene po četvrti put! Građani nemaju razloga za bri

Društvo

Đedović: Građanima Stare Pazove 350 subvencija za energetsku efikasnost (FOTO)

Politika

Sijarto poklonima do suza raznežio ministarku Đedović Handanović: Dragi prijatelju, beskrajno hvala, najviše od najmlađe članice porodice Handanović (

Politika

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Opozicija ne dozvoljava da se ispune studentski zahtevi

Politika

Oglasila se ministarka Đedović Handanović: Čeka se odluka OFAC-a o licenci za NIS