NEMA LJUBAVI VEĆE NEGO KADA ZA BLIŽNJE SVOJE ŽIVOT POLOŽIŠ – Ministarka Stamenkovski u Nišu uručila 144 boračke spomenice porodicama palih boraca

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je 144 boračke spomenice – najveće nacionalno priznanje – porodicama palih boraca.

Najveće nacionalno priznanje

Ministarka Stamenkovski istakla je da „nema ljubavi veće nego kada za bližnje svoje život položiš“. U svečanom ambijentu hrama, gde su uklesana imena onih koji su svoje živote dali za slobodu, porodicama je uručeno 144 boračke spomenice.

Večno svedočanstvo

„Boračke spomenice ostaju zauvek u porodičnim domovima, kao trajno svedočanstvo da je u tim kućama živeo neko ko je za svoj prag, za bližnje svoje i za otadžbinu položio život“, naglasila je ministarka.

Dodala je da ovo priznanje nije samo simbol, već i svedočanstvo o narodu koji je uvek birao slobodu i bio spreman da je plati najvišom cenom.

Zahvalnost porodicama

Ministarka je zahvalila porodicama palih boraca na dostojanstvu koje pokazuju u svom bolu:

„Hvala porodicama palih boraca što su dostojanstveni u svom bolu.“

Autor: Dalibor Stankov