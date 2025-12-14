'Nije sramota biti ćaci, sramota je biti nasilnik i nacista': Vučević bez dlake na jeziku (VIDEO)

Lider naprednjaka i svetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži "Iks" uz novu poruku građanima.

- Nije dobro biti naci, nije dobro biti onaj koji hoće da prebije nekoga ko drugačije razmišlja. Nije dobro biti onaj koji izbacuje đake iz škola, a ako je "ćaci" naziv za one ili onoga koji su suprotni tome ili ne rade ovo što vam ja sada naveo, onda je na ponos biti "ćaci" - poručio je Vučević.

Боље бити ћаци него наци👀 pic.twitter.com/X9uvzAnbTK — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 13. децембар 2025.

Podsetimo, lider SNS Miloš Vučević odgovorio je na svom Iks nalogu na pitanje - "da li bi izašao u kafanu sa Ćutom?".

- Nije pitanje da li bih smeo, nego da li bih hteo, i da li bi on hteo sa mnom - rekao je Vučević.

Није лак изазов ићи у кафану са Ћутом…🥲 pic.twitter.com/UncobuwU9P — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 09. децембар 2025.

Autor: Dalibor Stankov