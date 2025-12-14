Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu | |

Veče posvećeno mladima, tradiciji i uspehu srpske dijaspore - Kokanović: Srbija živi svuda gde žive njena deca, a dijaspora je snaga! (VIDEO)

U fokusu događaja bili su mladi šampioni, čuvari kulture i predstavnici srpske dijaspore koji svojim radom i rezultatima dostojno predstavljaju Srbiju širom Evrope.

Direktor Uprave za dijasporu Srbije Vladimir Kokanović, istakao je na svom Instagram profilu da je ovo veče bilo posvećeno najlepšim vrednostima našeg naroda – deci, tradiciji, zajedništvu i uspehu.

- Prvaci Nemačke i Zlatni igrači Evrope pokazali su da su rad, disciplina i ponos put do vrhunskih rezultata, bez obzira gde živimo. Srpski kulturni centar iz Ofenbaha decenijama čuva srpski jezik, igru i kulturu, stvarajući generacije koje ponosno nose svoje poreklo. Srbija živi svuda gde žive njena deca, a dijaspora je snaga, uspeh i budućnost naše zemlje - napisao je on i dodao:

- Živela Srbija! Živela srpska dijaspora! Živeli naši mladi šampioni!

Autor: A.A.