Kokanović ugostio episkope Srpske pravoslavne crkve iz regiona i dijaspore

V.d. direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović ugostio je u objektu Ministarstva spoljnih poslova episkope Srpske pravoslavne crkve iz regiona i dijaspore.

- Razgovarali smo o našem narodu van matice, očuvanju jezika, vere, tradicije i identiteta, ali i o tome koliko su jedinstvo i međusobna povezanost važni za budućnost srpskog naroda ma gde živeo - naveo je Kokanović i dodao:

Srpska pravoslavna crkva vekovima je bila oslonac našem narodu, a njena uloga u dijaspori i danas je nemerljiva. Zato su ovakvi susreti dragoceni — da zajedno čuvamo ono što nas povezuje i okuplja.

