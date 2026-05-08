'Niste sami. Srbija vas čeka'! KOKANOVIĆ: Više od 2.000 ljudi iz dijaspore želi da se vrati u Srbiju, formirana posebna kontakt tačka za povratnike

V.d. direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom sve većeg broja građana koji razmišljaju o povratku u Srbiju.

Tom prilikom je saopštio da je formirana posebna kontakt tačka posvećena isključivo pitanjima povratnika.

Obraćajući se predstavnicima srpske dijaspore i svima koji razmišljaju o povratku u zemlju svojih predaka, on je istakao da se samo u proteklom periodu Upravi javilo preko 2.000 ljudi sa konkretnim pitanjima o eventualnom povratku.

Kako je naveo, ovaj podatak pokazuje ne samo da je interesovanje za povratak u porastu, već i da je poverenje ljudi iz dijaspore u institucije Republike Srbije sve veće.

Svestan činjenice da odluka o povratku nije nimalo laka, on je naglasio da se potencijalnim povratnicima nameću brojna pitanja – počevši od administrativnih procedura, preko nostrifikacije diploma, do rešavanja poslovnih pitanja.

Upravo zbog toga je u okviru Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu oformljeno posebno telo koje će se baviti isključivo ovim izazovima.

- Tu smo da vam pružimo konkretne informacije, da zajedno sa vama prođemo kroz procedure i eventualno usmerimo na nadležne institucije - poručio je Kokanović.

Na kraju, Kokanović je uputio snažnu i ohrabrujuću poruku svima koji razmišljaju o ovom važnom životnom koraku ili su već prelomili da se vrate u maticu:

- Slobodno nam se obratite. Niste sami. Srbija vas čeka.