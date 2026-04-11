VLADIMIR KOKANOVIĆ ČESTITAO VASKRS: Neka vam ovaj sveti dan donese mir u srcu, snagu u veri i radost u porodici

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović uputio je čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa.

- Poštovani sunarodnici širom sveta, u susret najvećem hrišćanskom prazniku želim da vam uputim iskrene čestitke povodom Vaskrsa. Neka vam ovaj sveti dan donese mir u srcu, snagu u veri i radost u porodici - rekao je Kokanović na svom Instagram nalogu i dodao:

- Posebnu misao upućujem našim ljudim u dijaspori. Gde god da ste, znajte da ste neraskidivi deo Srbije. Vaša ljubav, trud i ponos kojim predstavljate svoju zemlju širom sveta za nas su neprocenjivi. Neka nas Uskrs podseti na vrednosti zajedništva, nade i obnove. I neka nas još čvršće poveže, ma koliko daleko bili. Hristos Vaskrse! - rekao je Kokanović.

Autor: Iva Besarabić