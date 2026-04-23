Vladimir Kokanović osudio napad na crkvu u Zagrebu: Čin mržnje i skrnavljenje svetinje SPC-a

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović najoštrije je osudio vandalski napad na pravoslavni hram u Zagrebu i naveo da to predstavlja nedopustiv čin mržnje i grubo skrnavljenje svetinje Srpske pravoslavne crkve.

Kako je saopšteno iz Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, Kokanović je ukazao da posebno uznemirava činjenica da se taj sramni incident dogodio 22. aprila, na Dan sećanja na žrtve Jasenovca.

Tog dana, kako je naveo Kokanović, srpski narod sa pijetetom odaje poštu stotinama hiljada nevino stradalih žrtava ustaškog režima, a takav čin, počinjen upravo na taj datum, nosi duboko uznemirujuću simboliku i izaziva opravdanu zabrinutost među Srbima u Hrvatskoj i čitavom regionu.

"Napadi na pravoslavne hramove nisu samo napadi na verske objekte, već i na identitet, istoriju i dostojanstvo srpskog naroda. Ovakvi postupci ne smeju biti relativizovani, niti prećutani", poručio je Kokanović.

Očekuje od nadležnih institucija Republike Hrvatske da hitno pronađu i procesuiraju odgovorne, kao i da obezbede punu zaštitu srpskim svetinjama, vernicima i kulturnom nasleđu Srba u Hrvatskoj.

"U vremenu kada su regionu potrebni mir, međusobno poštovanje i dijalog, ovakvi incidenti predstavljaju opasan udar na međunacionalno poverenje i suživot", naglasio je Kokanović.

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu nastaviće da snažno i odgovorno stoji uz srpski narod u regionu, štiteći njegovo pravo na bezbednost, verske slobode i očuvanje nacionalnog i duhovnog identiteta, navodi se u saopštenju.

Vrata pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu gađana su noćas stolicama i drugim predmetima iz obližnjih kafića, a jedna osoba je privedena.

Policija je obezbedila mesto događaja.

Autor: Iva Besarabić