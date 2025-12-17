'SAMO KOD NAS POSTOJE LJUDI KOJI SE BORE PROTIV SVOJE ZEMLJE' Ana Brnabić za Pink o Generalštabu: Ovaj slučaj je najbolje pokazao da svaka pobeda BLOKADERA znači da je Srbija nešto IZGUBILA

Investitor Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od investicije od 750 miliona evra za izgradnju hotela u centru Beograda na mestu Generalštaba i umesto toga pare će otići u Albaniju, a blokaderi bez trunke srama slave taj potez.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ističe da su blokaderi Srbiji naneli neprocenjivu štetu.

- Kada vidim ovo, meni se stvarno plače. Na stranu to što je ovaj slučaj najbolje pokazao da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila. Ovaj put je Srbija izgubila preko milijardu evra, ali nije samo reč o novcu, to su i radna mesta, imidž. Ovo nije jedna investicija, ovo će da povuče mnogo investicija koje su mogle da dođu, a sada neće. Ovo nema veze sa Generalštabom, ovo je blokada Srbije. Nije Vučić srušio Generalštab, već NATO, a imate blokadere koji primaju nagrade od zemalja koje su srušile Generalštab, to nije normalno - rekla je Brnabić.

- I jedni i drugi se bore protiv Aleksandra Vučića koji se bori za Srbiju. Imamo poziv i zemlja da sačuvamo Generalštab, a oni su nam ga srušili. Sada zahvaljujući tome imamo imidž zemlje koja je nestabilna za investicije. Sada se raduju, jer je Srbija nešto izgubila, a Albanija dobila - rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da je primarni cilj blokadera naneti štetu Srbiji.

- Evo pobedili ste, čestitam, naneli ste značajnu štetu Srbiji. Mi ćemo nastaviti da se borimo za dobrobit svih građana. Fundamentalno su nam različite politike, ali mi ćemo još jače da radimo i da se borimo za Srbiju. Kad Srbija pobedi, blokaderi kažu da su oni izgubili. Sledeće je da traže način da nanesu još veću štetu našoj zemlji. Zamislite kada smo mi doživeli da nam jedan Mekalister kaže da se svađamo na srpskom, ali kada pričamo na engleskom da kažemo stvari koje su dobre za Srbiju. To je meni najbolja poruka, ali i poražavajuća kada dolazi direktno iz Evropskog parlamenta. To je glavna poruka blokaderima da ne trče više po Berlinu, Hagu, Parizu... - rekla je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na deo tužilaštva koji je otet od Srbije i koji radi protiv svoje zemlje.

- Njima je ultimativni cilj da optuže Aleksandra Vučića koji im je otvoreno rekao da to urade i da se neće pozivati na imunitet. Neka vidi javnost ko je radio za, a ko je radio protiv Srbije. Tužilaštvo ima veliki udeo u ovom ekonomskom udaru na Srbiju. Organizovani kriminal je upravo ovo što su uradili i naneli nepopravljivu štetu Srbij, ko će njih da tuži? Ima pravo javnost da zna šta se dešava. Zašto je kriv Momirović koji je potpisao nešto, a to nešto mu je naredio da potpiše Bojović. Svi oni koji nam iz EU pričaju o vladavini prava i transparentnosti, nikada do sada nisu rekli da se da odgovor javnosti koja je sa pravom zbunjena - rekla je Brnabić.

Brnabić je prokomentarisala i odluku predsednika Aleksandra Vučića da ne učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan.

- Vučić je ponovo bio dovoljno fer i hrabar da kaže da je to upravo poruka koju oni nama šalju. Ne postoji nešto što nismo uradili u poslednjih godinu dana i koliko su svi znali koliko smo radili i borili se. Ako nije dovoljno, evo razumemo. Vučić je pokazao ponovo da je vrsni političar. Više nulta tolerancija prema svima onima u zemlji i inostranstvu koji žele Srbiju da oslabe i ponize. Šta ćemo mi tamo, da sedi za njihov plezir? - rekla je Brnabić i dodala:

- Evo uzmite za primer Albaniju koja je dobila dosta ovim porazom Srbije. Veliki broj ljudi je protiv Edija Rame, ali nisu protiv Albanije. Neće da pljuju svoju zemlju u svetu, neće da joj smanjuju investicije i to je smisao svega. Samo u Srbiji postoje ljudi koji se bore protiv svoje zemlje, svaki poraz Srbije je njihova pobeda. Ne bore se oni protiv Vučića, več mrze Srbiju i bore se protiv nje - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić