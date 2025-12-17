POSLANICI NASTAVILI RAD: Na dnevnom redu rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda Srbije.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali prisutno 120 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije.

Poslanici vladajuće koalicije su tokom jučerašnje rasprave o listi kandidata za sudije Ustavnog suda, koju su predložili predsednik Republike, kao i Skupština Srbije, istakli da je reč o kompetentnim i obrazovanim ljudima, dok su poslanici opozicije kritikovali predloge tvrdeći da vlast pokušava da kontroliše pravosuđe tako što predlaže kandidate vladajuće stranke.

Na dnevnom redu sednice je ukupno 17 tačaka, a među njima su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica katastrofa, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2025. godinu.

Raspravljaće se i o Predlogu zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2025. godinu, godišnjem izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2023. i 2024. godinu, kao i o Izveštaju o radu za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Pred poslanicima je i više kadrovskih rešenja koja se tiču Narodne skupštine.

Autor: Iva Besarabić