'RASPALI SMO SE POTPUNO' Bogosavljević objavio video iz Novog Sada pa briznuo u plač, niko više neće da protestuje

Šef autonomaških blokadera novinara Žarko Bogosavljević, priznao je da su danas konačno propali svi njihovi pokušaju da sruše sržavu Srbiju u Novom Sadu.

Bogosavljević na mreži X objavio video i poručio da su se potpuno raspali.

U očajnoj objavi istakao je da niko više ne podržava blokadere, pa čak ni sami blokaderi.

- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata, Skupština Novog Sada nema ni ograde ko pre, a Vojvođanska ima ograde al bez policije. Sve normalno... sve tiho. Vlast usvaja budžete bez glasa protiv...kradu bez ikakvih problema. Zaboravili smo 16 mrtvih - napisao je Bogosavljević.

09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata, Skupština #novisad nema ni ograde ko pre,a Vojvođanska ima ograde al bez policije.sve normalno... sve tiho.vlast usvaja budžete bez glasa protiv...kradu bez ikakvih problema. Zaboravili smo 16 mrtvih pic.twitter.com/KCHhzzjLHz — zarko bogosavljevic (@zarkobns) 17. децембар 2025.

Autor: A.A.