AKTUELNO

Politika

'RASPALI SMO SE POTPUNO' Bogosavljević objavio video iz Novog Sada pa briznuo u plač, niko više neće da protestuje

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Šef autonomaških blokadera novinara Žarko Bogosavljević, priznao je da su danas konačno propali svi njihovi pokušaju da sruše sržavu Srbiju u Novom Sadu.

Bogosavljević na mreži X objavio video i poručio da su se potpuno raspali.

U očajnoj objavi istakao je da niko više ne podržava blokadere, pa čak ni sami blokaderi.

- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata, Skupština Novog Sada nema ni ograde ko pre, a Vojvođanska ima ograde al bez policije. Sve normalno... sve tiho. Vlast usvaja budžete bez glasa protiv...kradu bez ikakvih problema. Zaboravili smo 16 mrtvih - napisao je Bogosavljević.

Autor: A.A.

#Novi Sad

#blokaderi

#žarko bogosavljević

POVEZANE VESTI

Politika

POTPUNO PUKLI BLOKADERI U NOVOM SADU: Bogosavljević se ogradio od samoga sebe (FOTO)

Politika

KONAČNO SKINULI SVE MASKE! Opozicioni novinar Bogosavljević jasno rekao - blokaderi ne priznaju zastavu Srbije (FOTO)

Politika

Novosadski novinar priznao: Totalni debakl zgubidana koji hoće da spreče polaganje ispita (VIDEO)

Politika

'Da, na odmoru sam! Ali vraćam se da budem uz svoje saborce!' Oglasio se gradonačelnik Novog Sada posle sinoćnih incidenata

Politika

Blokaderski novinar iz Novog Sada očajan: Srpska napredna stranka se vraća jača nego ikad (FOTO)

Politika

Separatista iz Novog Sada traži udar na policiju: Poziva da se bacaju Molotovljevi kokteli (VIDEO)