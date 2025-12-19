Skandal! Rodoljub Šabić nazvao predstavnike nacionalnih manjina ljudima sa ulice

AKTUELNO

Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za zaštitu ličnih podataka, a sada blokader koji je pokušao da i u Regulatornom telu za elekstronske medije (REM) ubaci svoje istomišljenike, pa je podneo ostavku kada mu to nije pošlo za rukom, na naskandalozniji način je uvredio predstavnike nacionalnih manjina.

Naime, Šabić nije mogao da podnese činjenicu da je 20 od ukupno 24 saveta nacionalnih manjina, koji biraju predstabnika za REM, glasalo da taj kandidat bude pripadnik mađarske nacionalne manjine. Šabiću to nije odgovaralo, podsetimo, jer je u pitanju čovek koji nije blokader.

Zbog toga je danas ispred prostorija REM-a, nakon što je podneo ostavku, Šabić sramno izvređao pripadnike nacionalnih manjina.

- Pokušavam da vam objasnim, s ulice su doveli ljude da bi izgurali svog kandidata - besneo je Šabić govoreći o članovima saveta nacionalnih manjina kao o ljudima sa ulice.

Njegove reči se odnose na predstavnike Rumunskog nacionalnog saveta, Grčkog nacionalnog saveta, Romskog nacionalnog saveta, ⁠Bunjevačkog nacionalnog saveta, Slovačkog nacionalnog saveta, Makedonskog nacionalnog saveta, ⁠Hrvatskog nacionalnog saveta, Slovenačkog nacionalnog saveta i ⁠Poljskog nacionalnog saveta.

