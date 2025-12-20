AKTUELNO

Bakarec o presudi Andrijani Nešić: To je pokušaj ućutkivanja i zastrašivanja svih onih koji drugačije misle (VIDEO)

Narodni poslanik Nebojša Bakarec govoreći o presudi urednici Večernjih novosti Andrijani Nešić kaže da se vodi kampanja od kad se Dragan Đilas vratio u politiku, 2018. godine.

Bakarec ističe da je od povratka Đilasa u politiku pojačano svo zlo koje nastupa u ovoj zemlju, te da onda imamo masovne tužbe.

- To je pokušaj ućutkivanja i zastrašivanja svih onih koji drugačije misle, bilo da su političari ili novinari. To se radi tako što se podnose masovne službe protiv novinara, predvodnik toga je Đilas, to rade uz podršku zapadnih struktura i to na volej dočekuje deo njihovog pravosuđa, jer bez toga ne bi mogli - rekao je Bakarec za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

Kako je naveo, Đilas se sam izleteo, bio je neoprezan pre godinu dana, pa je sam rekao da je imao 181 tužbu i da je svaku dobio.

- To je nemoguće, ali to je moguće jer je to oteto pravosuđe. To je deo pokušaja nasilnog dolaska na vlast - ocenio je Bakarec.

Prema njegovim rečima, pola sudija od naših 2.700 sudija su, kako kaže, ''ovi'' - oteti.

- Decenijama je zapad vršio upliv u naše pravosuđe - naglasio je Bakarec i dodao da obaveštajne službe vredno rade.

