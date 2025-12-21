Kojčić za Pink: Srbija jeste na evropskom putu, ali je pitanje da li je Evropska unija na evropskom putu

Dragoljub Kojčić, politički filozof, govoreći o evropskom putu Srbije kaže da Srbija to svakako jeste.

Kojčić je rekao da je njegov odgovor na pitanje da li je Srbija na evropskom putu uprkos tome što nije otvoren klaster 3:

Srbija jeste na evropskom putu, ali je pitanje da li je Evropska unija na evropskom putu. Šta dalje da pričam?

Kojčić je kazao Evropu možemo da shvatimo trostruko: geografski, organizaciono-politički kao Evropsku uniju, kao i vrednosno.

- Pošto smo mi i u geografskom smislu Evropa, ali i u vrednosnom smo pre Evropa nego Evropska unija, dakle 2:1 za Srbiju - ocenio je on za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Veljko Jovanović, analitirač, nadovezao se rekavši da je sada možda najeksplicitnije doba međunarodnih uslovljavanja kada su u pitanju međunarodne geopolitičke igre između istoka i zapada.

- Moramo tu da uvrstimo i pitanje Evropske unije. Mi često volimo da postavimo pitanje da li smo na evropskom putu, da, po zvaničnim zakonima države Srbije jesmo. Ja uvek volim da postavim pitanje zašto moramo da budemo na evropskom putu kada smo centralni deo Evrope, centralni deo Balkanskog poluostrva - kazao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, Evropska unija Srbiju treba da doživljava kao sastavni i krucijalni deo Evrope.

Autor: Pink.rs