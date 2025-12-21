Krstić: Sve što se dešavalo na ulicama tokom blokada prelazi u otete institucije

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić izjavio je danas da je u toku opšte hlađenje procesa blokada u Srbiji i dodao da se sve što se dešavalo na ulicama gradova tokom blokada i protesta prelazi u institucije koje su, kako kaže, otete.

"To je proces koji se seli sa ulice u ove institucije koje su se pretvorile u nekakva paradržavna jezgro nekakvog terorizma i nasilja", rekao je Krstić za Tanjug.

Govoreći o protestu studenata u blokadi u Novom Pazaru, koji se održava pod sloganom "ili mi, ili oni", Krstić je istakao da ne veruje da su sami studenti autori takve poruke.

Krstić je naveo da smatra da studenti, kako je rekao, "deca i mladi ljudi", nisu došli do takve parole i dodao da se nada da se pod terminom „oni“ misli na vlast.

On je istakao da bi, po njegovom mišljenju, bilo krajnje opasno ukoliko bi se slogan tumačio kao podela na „mi Bošnjaci“ i „oni Srbi“, uz poruku međusobnog uništavanja. Prema njegovim rečima, takva retorika predstavlja oblik fašizma i ocenio je da taj izraz u tom kontekstu nije preteran.

Krstić je dodao da je takav pristup, kako je rekao, potpuno nedozvoljiv, jer negira osnovne vrednosti demokratije, dijaloga i suživota.

Kada je reč o situaciji oko Naftne industrije Srbije, Krstić je naveo da ga je zabrinula izjava ruskog predsednika Vladimira Putina da će Rusija i Srbija "naći rešenje za NIS".

pročitajte još Oglasio se SNS Novi Pazar povodom dolaska opozicionih političara: Naš grad bira mir i zajedništvo

Kako je rekao, Srbija nema problem sa Rusijom kada je reč o NIS-u, već da problem postoji između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dok se posledice tog spora prelamaju preko Srbije.

"Mene to dosta zabrinulo, to što je rekao Putin, da ćemo mi i Srbija da nađemo rešenje za NIS. Pa nemamo mi sa Rusijom problem oko NIS-a, nego Amerikanci imaju problem sa Rusima, a mi trpimo. A Rusi imaju problem sa Amerikancima, a mi trpimo", istakao je Krstić.

Autor: Pink.rs