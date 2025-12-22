AKTUELNO

Politika

VUČIĆ I PELEGRINI DANAS U BAČKOM PETROVCU: Sastaće se sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, posetiće danas Bački Petrovac.

Prema zvaničnom programu posete predsednik Vučića i Pelegrini održaće sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u Bačkom Petrovcu Nakon sastanka najavljeno je obraćanje predsednika Srbije i predsednika Slovačke

Vučić ugostio predsednika Slovačke na večeri

Podsetmo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je ugostio na večeri predsednika Slovačke Republika Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji i poručio da je uveren da će ta poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke.

"U prijatnoj i prijateljskoj uatmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Dodao je da je zahvalan Pelegriniju na otvorenom razgovoru.

Vučić je juče nakon sastanka sa Pelegrinijem rekao da je veoma zahvalan i njemu i premijeru Slovačke Robertu Ficu na "doslednoj, neskrivenoj i snažnoj podršci koju pružaju u Republici Srbiji" na evropskom putu.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Peter Pelegrini

