MOĆNA PORUKA SLOVAČKOG LIDERA: Srbija ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiio je predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.

Nakon sastanka su se obratili Vučić i Pelegrini, a evo šta je slovački lider rekao:

- Između Slovačke i Srbije su izuzetno dobri odnosi, osnovani na poštovanju i poverenju. Želeo bih da ocenim pragmatičan pristup Vučića tokom naših razgovora. Iskreno smo prolazili kroz svako mesto naše saradnje i u nekim smo već sada postigli značajne rezultate.

- Meni je jako drago da je predsednik podržao realizaciju svih projekata.

- Srbija je za Slovački najbitniji privredni partner u regionu - rekao je Pelegrini.

Plenarni sastanak članova delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike



Nakon ceremonije usledio je plenarni sastanak članova delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike.

- Srbija je ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu - dodao je Pelegrini, govoreći o evropskom putu naše zemlje.

- Srbija ima podršku Slovačke i mi ćemo uvek podržavati evropski put Srbije u EU - poručio je Pelegrini i pozvao Vučića u zvaničnu posetu Slovačke.

- Ima puno tema o kojima možemo da razgovaramo. Bilo bi mi jako drago da ugostimo predsednika Vučića u Slovačkoj.

Autor: D.Bošković