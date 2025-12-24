Mesarović čestitala Božić vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede poželela zdravlje, mir i zajedništvo svim građanima.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je večeras Božić svim vernicima koji praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru i poželela da ga provedu u miru i radosti, okruženi svojim najdražima.

„Svim građanima koji Božić obeležavaju po gregorijanskom kalendaru upućujem srdačne čestitke, sa željom da ovaj veliki praznik provedu u miru i radosti, okruženi svojim najdražima. Danas, više nego ikada, potrebni su nam međusobno razumevanje, solidarnost i osećaj zajedništva. Neka duh Božića donese svetlost i nadu u vaše domove i podstakne nas da dalje zajedno gradimo društvo zasnovano na poštovanju i poverenju“, navela je Mesarović na svom Instagramu.

Ministarka je poželela puno zdravlja, lične i porodične sreće i uspeha u vremenu koje je pred nama.

Autor: Dalibor Stankov