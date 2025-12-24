AKTUELNO

Politika

Mesarović čestitala Božić vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Printscreen instagram ||

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede poželela zdravlje, mir i zajedništvo svim građanima.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je večeras Božić svim vernicima koji praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru i poželela da ga provedu u miru i radosti, okruženi svojim najdražima.

„Svim građanima koji Božić obeležavaju po gregorijanskom kalendaru upućujem srdačne čestitke, sa željom da ovaj veliki praznik provedu u miru i radosti, okruženi svojim najdražima. Danas, više nego ikada, potrebni su nam međusobno razumevanje, solidarnost i osećaj zajedništva. Neka duh Božića donese svetlost i nadu u vaše domove i podstakne nas da dalje zajedno gradimo društvo zasnovano na poštovanju i poverenju“, navela je Mesarović na svom Instagramu.

Ministarka je poželela puno zdravlja, lične i porodične sreće i uspeha u vremenu koje je pred nama.

Autor: Dalibor Stankov

#Adrijana Mesarović

#Božić

#Gregorijanski kalendar

#Praznik

#Vlada Srbije

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

Brnabić čestitala Božić vernicima koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru

Politika

Vučić uputio božićnu čestitku vernicima koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru

Politika

Ivica Dačić čestitao Badnji dan i Božić vernicima koji praznuju po gregorijanskom kalendaru

Politika

Dačić čestitao Uskrs vernicima koji praznik slave po Gregorijanskom kalendaru

Politika

'VAŠ POSAO JE OD NEPROCENJIVOG ZNAČAJA ZA SRBIJU' Ministarka Mesarović čestitala Dan rudara

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)