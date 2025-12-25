'OD POČETKA SAM UKAZIVAO NA PROPUSTE' Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet osoba u slučaju pada nadstrešnice: Pravda mora da bude zadovoljena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da što se tiče presuda, rešenja, istraga, optužnih predloga, optužnica u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad da se nijednog trenutka nije mešao niti bi "to sebi dozvolio".

- Niti ću. Od početka sam ukazivao na mnoge propuste, činilo mi se s pravom. I sada je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakve ni razgovore, nikakav uticaj ni na koga u tužilaštvu, ni na koga u pravosuđu. Niti sam razgovarao, niti ću da razgovaram - poručio je Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji Novog savskog mosta u Beogradu.

Kako je rekao, jedino što zna je da "pravda mora da bude zadovoljena".

- Pravda mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali i Srbija za to mora da se izbori. I to je ono što je najvažnije - zaključio je Vučić.

Inače, Viši sud u Novom Sadu juče je odlučio da obustavi postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski i još tri osobe u slučaju pada nadstrešnice dok je Više tužilaštvo saopštilo da će uložiti žalbu na tu odluku.



Autor: D.Bošković