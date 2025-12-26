AKTUELNO

ONI ŽELE SRBIJU PO MERI ZAGREBA, TIRANE I PRIŠTINE: Ministarka Stamenkovski o planovima blokadera za rasparčavanje Srbije (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da blokaderi svojom politikom ne bi mogli da dobiju podršku ni u sopstvenoj stambenoj zajednici.

U emisiji u kojoj je gostovala prikazan je snimak izjave Nenada Čanka, koji se zalaže za rasparčavanje Srbije na pet federalnih jedinica.

- Evo ovo je možda prvi put da je neko izašao sa programom koji oni nude. Ovo što je Čanak rekao je prvi put da oni kažu javno za šta se zalažu tokom proteklih godinu dana. Neki će reći: “Ali odakle vi znate da Čanak govori u ime nas?” A zašto onda to ne osudite? Imali ste prilike svaki put tokom prethodnih godinu dana, kada su se ovakve izjave dešavale iz vašeg korpusa, da izađete I da kažete: “Mi se s tim ne slažemo" - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da bi ova vrsta rasparčavanja Srbije, koju priželjkuju blokaderi, bila povratak šest vekova unazad.

- Svaki ovakav glas dobija ne na težini, jer nema nikakvu vrednost, ali dobija na oštrici. I ta oštrica se neumoljivo zabada u srce naše zemlje. "Sve je tuđe, a ništa nije srpsko". I to je agenda kojom oni pokušavaju sada da usmere opozicioni narativ, ali srećom ovakve ideje apsolutno nemaju podršku. Nikada Srbija za njih neće biti dovoljno mala. Uvek je prevelika, taman da je kao naprstak, ona je prevelika. Zato što se njihove ideje nepogrešivo podudaraju sa ambicijama “Velike Albanije”, sa ambicijama “Velike Hrvatske”. I nepogrešivo u metu gađaju da pogode sve ono što ciljaju i Zagreb, i Tirana, i Priština - naglasila je ona.

