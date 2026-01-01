'NAREDNA GODINA ĆE BITI NAJUSPEŠNIJA U MODERNOJ ISTORIJI SRBIJE'! Ministar Starović u intervjuu za Pink.rs analizira najvažnije događaje iz godine na izmaku, odnose na međunarodnoj sceni i strateške ciljeve Srbije u periodu koji dolazi

U novogodišnjem intervjuu za Pink.rs, Nemanja Starović, ministar za evropske integracije, govori o najvažnijim političkim i bezbednosnim temama koje su obeležile godinu na izmaku, ali i o prioritetima države u 2026. godini.

Koji biste rezultat rada Vašeg Ministarstva u protekloj godini izdvojili kao razlog za optimizam na početku nove godine?

- Pre svega, moram naglasiti to da prilika koju sam dobio da u Vladi prof. dr Ðura Macuta vodim resor evropskih integracija za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Mislim da visok nivo legislativnih aktivnosti koje su sprovođene unutar brojnih ministarstava prethodnih meseci daje osnov za optimizam, u smislu skorog usvajanja važnih zakonskih i podzakonskih akata, koji su sastavni deo naše Reformske agende, na samom početku 2026. godine.

Šta bi, po Vašem mišljenju, 2026. mogla da donese Srbiji na evropskom putu ako nastavimo ovim tempom?

- Kada govorimo o Reformskoj agendi i Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, pomno prateći te procese nemam nikakvih sumnji u to da ćemo u 2026. ostvariti velike rezultate. Verujem i da ćemo tokom Kiparskog predsedavanja u prvoj polovini naredne godine dostići i nužni politički konsenzus svih država članica EU, kako bi rezultati naših reformskih procesa bili valorizovani u vidu otvaranja Klastera 3 u pristupnom procesu. Međutim, naš horizont ambicija seže dalje od tog simboličkog koraka i pripremamo se za otvaranje preostalih klastera, kao i za dostizanje prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, što će nam omogućiti sa počnemo sa zatvaranjem ranije otvorenih pregovaračkih poglavlja.

U javnosti se često govori o izazovima, ali gde Vi vidite najveći napredak Srbije u odnosima sa Evropskom unijom u protekloj godini?

- Uprkos tome što godina za nama nije "krunisana" konačnim otvaranjem Klastera 3, mislim da smo ipak ostvarili nekoliko važnih koraka. Tu pre svega mislim na činjenicu da je Srbija u maju ove godine postala članica SEPA, jedinstvenog prostora plaćanja u evrima. Takođe, uspešnom realizacijom koraka iz naše Reformske agende, mi smo omogućili isplatu sredstava predfinansiranja Plana rasta za Zapadni Balkan u visini od 111 miliona evra, a podneli smo zahteve za isplatu prve dve finansijske tranše u iznosu od 68, odnosno 105 miliona evra.

Šta mislite o predlogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da sve države Zapadnog Balkana zajedno uđu u Evropsku uniju?

- Mislim da bi to zaista bilo najoptimalnije, posmatrajući proširenje EU u regiji Zapadnog Balkana iz političkog, ali takođe i iz tehničkog i procesnog ugla. Bez obzira na to što neko smatra da u aktuelnom momentu prednjači u procesu pristupanja, a za nekog drugog je to važilo juče ili će važiti sutra, svima nama je budućnost u Evropskoj uniji. Daleko bi lakše bilo za sve nas, ali i za samu Evropsku uniju, ukoliko bi čitav region, koji inače i nije posebno velik, kao celina pristupio EU. Kada govorim o veličini Zapadnog Balkana i apsorpcionim kapacitetima EU, korisno je navesti i podatak iz nedavno objavljene studije, po kojem bi članstvo čitavog našeg regiona prosečnog građanina EU "koštalo" tek oko pet evra godišnje, a da bi time nivo sredstava koje mi imamo na raspolaganju iz evropskih fondova bio uvećen gotovo šest puta.

Mladi su među onima koji najviše očekuju od evropskog puta. Kakvu poruku biste poslali mladima u Srbiji kada je reč o njihovoj ulozi u evropskoj budućnosti zemlje?

- Mislim da članstvo u evropskoj uniji predstavlja deo našeg nacionalnog i državnog interesa. To je i cilj kojem bismo morali svi biti jednako posvećeni, bez obzira na generacijske, ali i političke razlike. Naravno, kako govorimo o mladima, za razliku od nas koji pripadamo srednjoj ili starijoj generaciji, oni će imati priliku da osete najviše koristi koje dolaze sa članstvom u EU, pre svega u profesionalnom životu koji je pred njima.

U složenim geopolitičkim okolnostima, Srbija nastoji da očuva stabilnost i nastavi reformski put. Kako ocenjujete poziciju Srbije kao kredibilnog partnera Evropske unije danas?

- Srbija je veoma kredibilan, pouzdan i predvidiv partner svima, zbog toga što je naša politika zasnovana na jasnim principima. Članstvo u Evropskoj uniji za nas predstavlja strateški izbor i prepoznajemo nacionalni interes u putu ka tom velikom i važnom cilju, jer to donosi bolji život za sve građane. Pritom, za nas zaštita teritorijalnog integriteta predstavlja imperativ, kao što bi to bio slučaj i sa bilo kom drugom denokratskom državom Evropskog kontinenta.

Na pragu nove godine, šta smatrate ključnim prioritetom koji bi Srbiju u 2026. mogao približiti korak bliže članstvu u Evropskoj uniji?

- Puno je toga što nas čeka u 2026. godini i zaista delim mišljenje predsednika Vučića da će naredna godina biti najuspešnija u modernoj istoriji Srbije. Siguran sam da ćemo na ozbiljan i dinamičan način sprovoditi sve reformske procese. No, ako bi trebalo da izdvojim jednu konkretnu stvar, bilo bi to ono što je najkorisnije i najopipljivije za sve naše građane, a to je ukidanje visokih roming tarifa za korišćenje mobilnih telefona i mobilnog interneta za naše građane u državama članicama EU. Posvećeno ćemo raditi na tome i suguran sam da će Srbija tokom 2026. pristupiti Evropskoj zoni bez rominga.

PUT KOJI NAS VODI KO BOLJOJ, PROSPERITETNOJ BUDUĆNOSTI Koju biste ličnu i profesionalnu želju izdvojili za Srbiju u godini koja dolazi? - Bez ikakve dileme, želeo bih da uspešno nastavimo sa izgradnjom države punog kapaciteta, snažne i suverene, otvorene za uzajamno korisnu saradnju sa svima. To je put koji nas vodi ko boljoj, prosperitetnoj budućnosti.

Autor: Iva Besarabić