'SUTRA UVEČE KREĆE UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE' Vučić: Doći ću da im se zahvalim, država je odbranjena, Srbija je pobedila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Banjica“ u Beogradu. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je saopštio da sutra počinje uklanjanje šatora iz Pionirskog parka.

- Zamolio sam ljude, ti ljudi su odbranili državu, sačuvali svoju zemlju, zaslužuju ogromnu zahvalnost, to će ući u udžbenike kao primer slamanja obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra kao znak pažnje i zahvalnosti krenuti u večenjim satima uklanjanje šatora kod doma Narodne skupštine. Napraviće lepo božićno selo da svi građani mogu da uživaju. Od drugog, trećeg biće otvoreno za saobraćaj, a ostaviće nešto malo još u Pionirskom parku. Doći ću ja da se za hvalim i da im kažem da će ostati obeleženo da su svojom hrabrošću izdržali sve pritiske i sačuvali otadžbinu. Milan Bogdanović je primio metak za otadžbinu i ja ću pokušati da zajedno sa njim podzravimo sve druge ljude - naveo je predsednik Vučić i dodao:

Država je odbranjena, država Srbija je pobedila.

Autor: Pink.rs