'MORAMO DA BUDEMO JAKI' Vučić poslao poruku: Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači (VIDEO)

U kasarni "Banjica" u Beogradu danas je održana ceremonija polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači- napisao je predsednik Vučić na svom instagarm nalogu.

- Srbija mora da sačuva mir, to je naš najviši ili najvažniji prioriteti. Ali imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, mi ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Republike Srbije i srpski narod. Nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne i nepristojne ako hoćete i neprincipijelne. Pravili su ih zbog Srbije. Zato mi moramo da budemo budni , moramo da budemo jaki, moramo da budemo snažni. Ne smemo da dozvolimo da budemo iznenađeni, da budemo napadnuti, a da nemamo mogućnost pravog odgovora. Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači- rekao je Vučić.

