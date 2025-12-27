AKTUELNO

Politika

'MORAMO DA BUDEMO JAKI' Vučić poslao poruku: Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U kasarni "Banjica" u Beogradu danas je održana ceremonija polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači- napisao je predsednik Vučić na svom instagarm nalogu.

- Srbija mora da sačuva mir, to je naš najviši ili najvažniji prioriteti. Ali imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, mi ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Republike Srbije i srpski narod. Nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne i nepristojne ako hoćete i neprincipijelne. Pravili su ih zbog Srbije. Zato mi moramo da budemo budni , moramo da budemo jaki, moramo da budemo snažni. Ne smemo da dozvolimo da budemo iznenađeni, da budemo napadnuti, a da nemamo mogućnost pravog odgovora. Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'BORIĆU SE DOK SAM ŽIV PROTIV ONIH KOJI SRBIJI ŽELE ZLO' Vučić u kasarni na Banjici: Na mestu gde se Srbija vinula u nebo postavljamo kamen temeljac j

Politika

Istorijski trenutak na Banjici: Vučić danas postavlja kamen temeljac za novi Generalštab Vojske Srbije

Politika

Vučić sutra na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

Politika

'SUTRA UVEČE KREĆE UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE' Vučić: Doći ću da im se zahvalim, država je odbranjena, Srbija je pobedila

Politika

Vučić: Nova zgrada MO i Generalštaba od 50.000 kvadarata biće gotova do kraja 2028. godine

Politika

Vučić nakon kolegijuma Generalštaba: Srbija želi mir, ali da bi sačuvali mir moramo da imamo jaku vojsku