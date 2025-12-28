AKTUELNO

Čanak najavio Vučićevu pobedu na izborima - Poručio blokaderima: Nespremni su, lista im je mačka u džaku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nenad Čanak, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, govorio je o najavljenom skupljanju glasova za blokadersku listu na narednim izborima, pišu mediji.

"Čekaj, pa praviš spiskove sigurnih glasova za listu na kojoj niko ne zna ko je?", rekao je Čanak.

"Kupuješ mačka u džaku, goluba na grani, zeca u šumi... Ti već praviš spisak gostiju za gozbu. To ne ide. Gde se gurate u izbore kad se niste pripremili? Da su danas izbori, Vučić bi pobedio", objasnio je Čanak, prenose mediji.

