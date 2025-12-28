'Važno je da danas Srbi izađu, da glasaju za Srpsku listu' Jorgić za Pink: Kurti neće uspeti da protera Srbe sa Kosmeta

Birački centri u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave otvoreni su u 7.00 časova. Direktor ''Borbe'' Andrija Jorgić govoreći tim izborima kaže da je današnji dan jako važan.

Jorgić upozorava da će Aljbin Kurti nakon ovih izbora, kao što je radio i pre, da pokuša da zabrani Srpsku listu.

- Prošlo je godinu dana kako je dignut u vazduh kanal koji snabdeva pijaćom vodom ne samo sever Kosova i Metohije nego veći deo Kosova, do danas ne znamo ko je to uradio, iako je FBI uključen u istragu - kazao je Jorgić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je rekao, zna se da je to urađeno od strane Kurtija, jer je želeo da zabrani Srpsku listu.

- Ono što je važno je da danas Srbi izađu, da glasaju za Srpsku listu, da daju poverenje. To su ljudi koji su na terenu, svaki dan sa svojim narodom, i u dobru i u zlu, sa druge strane da tih 10 poslanika bude kompaktna lista i da pokažemo da smo jedinstveni, da jednostavno bez nas neće moći da se formira nekakva vlada takozvanog Kosova - rekao je Jorgić i dodao:

Ovo što Kurti sanja i što mu je jedina agenda da protera Srbe sa Kosova i Metohije, neće uspeti. U prilog tome su i četiri opštine koje smo ponovo uzeli...

Jorgić je rekao da Srbima koji žive na KiM uvek poželi da od Nove godine imaju više prospavanih noći.

- Danas će verovatno proći bez incidenata, ali rezultat će opet biti sličan onom iz februara i zato je važno da nas niko ne otcepi - kazao je Jorgić i dodao da Srbi znaju da treba da izaberu Srpsku listu.

Autor: Pink.rs