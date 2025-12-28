AKTUELNO

VUČIĆ JE BIO U PRAVU: Hrvati i Albanci zajedno prave novo borbeno vozilo

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Priština, u saradnji s Albanijom i Hrvatskom, planira da pokrene proizvodnju oklopnog vozila "šota", što bi bio prvi zajednički program takve vrste na Balkanu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je nedavno o vojnoj saradnji Prištine, Tirane i Zagreba i rekao da svako ima pravo da se naoružava, ali se pita čemu služi taj vojni savez.

- Svako ima pravo sebe da naoružava, ali pitanje je, za koga je potreban vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba. Zatim Zagreba i Ljubljane. Pitao sam to Ramu, Osmani i Hrvate. To je suprotno čak i NATO principima, to je pravljeno protiv Srbije, da se ne lažemo. Nisu se Slovenija i Hrvatska i Priština i Tirana protiv Austrije udružile, nego protiv Srbije. Mi smo promenili svoju vojnu doktrinu, da bi sačuvali našu zemlju. Nastavićemo da radimo - rekao je predsednik Vučić.


Podsetimo Priština, Albanija i Hrvatska imaće četiri tačke vojne saradnje od kojih je, prema oceni analitičara, najbitnija zajednička nabavka naoružanja, ali i jačanje tzv. KBS njihova transformacija u tzv. kosovsku vojsku. Kako kažu, reč je "o saradnji koja u određenom trenutku može da poprimi formu vojnog saveza".

