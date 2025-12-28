'BLOKADERI SU HTELI DA UNIŠTE SRBIJU' Vučić: Postajali su sve bahatiji, sve arogantniji...

Večeras kreće uklanjanje šatora iz Ćacilenda, a tim povodom organizovana je proslava na kojoj je prisutan i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakao je da je vlast slušala blokadere i ispunjavala im zahteve.

- Što smo više zahteva ispunjavali oni koji su ih postavljali postajali su sve bahatiji, sve arogantniji objašnjavajući nam da nema potrebe da govorimo jer smo nenadležni, a da će oni za račun drugih sila i zemalja stvari u našoj zemlji, da sruše Srbiju samo zato što je Srbija u tom trenutku bila dovoljno snažna i ekonomski i politički - kazao je on.

Autor: D.Bošković