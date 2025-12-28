AKTUELNO

Politika

'BLOKADERI SU HTELI DA UNIŠTE SRBIJU' Vučić: Postajali su sve bahatiji, sve arogantniji...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Večeras kreće uklanjanje šatora iz Ćacilenda, a tim povodom organizovana je proslava na kojoj je prisutan i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakao je da je vlast slušala blokadere i ispunjavala im zahteve.

Kaže da je vlast slušala blokadere i ispunjavala im zahteve.

- Što smo više zahteva ispunjavali oni koji su ih postavljali postajali su sve bahatiji, sve arogantniji objašnjavajući nam da nema potrebe da govorimo jer smo nenadležni, a da će oni za račun drugih sila i zemalja stvari u našoj zemlji, da sruše Srbiju samo zato što je Srbija u tom trenutku bila dovoljno snažna i ekonomski i politički - kazao je on.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'NISTE VI ČUVALI OVA MESTA I SRBIJU ZBOG MENE, VEĆ ZBOG OTADŽBINE' Vučić na uklanjanju Ćacilenda: Hteli su nas mrtve, sklonjene iz zemlje! Mi njih žel

Politika

VUČIĆ O BLOKADERIMA: Od početka su govorili da neće izbore i referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom

Politika

'SUTRA UVEČE KREĆE UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE' Vučić: Doći ću da im se zahvalim, država je odbranjena, Srbija je pobedila

Politika

Vučić: Moj život i sudbina je vezana za Srbiju, boriću se zajedno sa svojim narodom protiv onih koji bi da je unište!

Politika

Kontejner revolucionari su opasni zgubidani! Vučić ponovio: Jedino što je interesovalo je vlast po svaku cenu

Politika

'PALE SU SVE TEORIJE ZAVERE' Vučić: Kurti čini sve da uništi Srpsku listu i srpski narod