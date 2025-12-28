'OTKRIĆU VAM TAJNU' Vučić saopštio zastrašujuću informaciju: Blokaderi imali dogovore sa raznim jedinicama u policiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred Skupštine i otkrio da su blokaderi imali dogovore sa raznim jedinicama u policiji.

Nisu ljudima dozvoljavali ono što im je Ustavom zagarantovano - da uče, ukazuje on.

- Sve je postalo inverzno perverzno u našoj zemlji. A, grupa mladih ljudi okupljala se da čuva svoju državu. Naslušao sam se, kao i vi, licemera, tobož prijatelja i saveznika koji pitaju što ne sklonim Ćacilend. Mi se tim imenom ponosimo iako on ima drugo ime, kada postavite pitanje "što da sklonimo", videćete bezbroj besmislenih komentara "smeta nam u saobraćaju"... A, nije vam smetalo kad ste 25 dana držali zatvorene dve žile kucavice, najprometnije ulice u Beogradu? To vam nije smetalo? Smetala vam je skupina ljudi. Iskra je prerasla uz plamen i živu vatru koju više niko nije mogao da skloni - rekao je Vučić.



Kaže da su mnogi policajci 15. marta uperili cevi prema Pionirskom parku, a ne prema onima koji su nasilje hteli i ka Pionirskom parku bacali kamenice i baklje.

- Imali su dogovore sa raznim jedinicama u policiji. Govorili su svaki dan kako će park da ne stane, da ga sravne sa zemljom. Nikada ništa nisu mogli da urade, sem da kukavički rane dvojicu ljudi - kazao je on.

