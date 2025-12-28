AKTUELNO

Politika

'TO SU NAŠE PARE' Vučić otkrio šta se krije iza rečenice koju koriste blokaderi i kolika je to monstruozna laž

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raskrinkao je blokadere koji stalno negiraju rezultate i pokušavaju da relativizuju sve dobre stvari.

Treća star je negiranje rezultata i relativizacija svega. Šta to znači? Pa kada je nešto dobro i kada ne mogu da negiraju oni kažu "to su naše pare", a objasniću i tu rečenicu. A gde mogu da pokvare sve pokvariće sve. Koliko ste puta skušali priču da će se srušiti "Kula Beograd". Njih mržnja zaslepi. Kada pričate o bolnicama, kažu to je za naše pare. Evo da ljudima razjasnimo to "za naše pare". Oni kažu "pa sve su to naše pare, moglo je to i brže i bolje". Stvarno? Ja za razliku od svih vas nisam išao na odmor. Radio sam naporno, marljivo i vredno. A kako to "za naše pare" nismo imali nijedan dom zdravlja nijednu bolnicu i nijedan klinički centar između 2000. i 2012. godine. Slovima i brojevima 0. Krompir - rekao je Vučić i dodao da su od kako je na vlasti izgradili KC u Beogradu, KC u Vojvodini, Nišu, te podsetio da sledi KC u Kragujevcu, Novom Pazaru, pa u Užicu. Podsetio je da su izgrađene desetine bolnica, gde se gradilo i gradi.

- Što za te naše pare to nismo uradili tada, što za te naše pare nismo imali manje nezaposlenih, što nismo imali stabilan kurs dinara. To je laž i prevara da pravdaju sebe što su na pogrešnoj strani u politici, to je monstruozna laž "to su naše pare". Pa sve su naše pare, naravno, država radi. Samo je pitanje ko je taj koji pravi politiku, ko je taj koji pravi uslove za dovođenje investitora. To su pare od poreza, a da bismo uzeli fabrike morale da rade, a ne da ne rade, ako ne rade onda plate i penzije budu niske kako što su bile u blokadersko vreme - dodao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA! Vučić: Dok oni mrze, bave se glupostima, ja se bavim životom građana (VIDEO)

Politika

'BLOKADERI SU HTELI DA UNIŠTE SRBIJU' Vučić: Postajali su sve bahatiji, sve arogantniji...

Politika

Kontejner revolucionari su opasni zgubidani! Vučić ponovio: Jedino što je interesovalo je vlast po svaku cenu

Politika

ONI SE RADUJU NESREĆI SRBIJE! Vučić o blokaderima koji su otišli u Brisel: Kako to da niko na KiM od Srba niti štrajkuje, niti blokira?

Politika

'Srbija neće imati problem sa gasom do leta!' Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence

Politika

'TO SU OTPATCI IZ VLASTI' Vučić poručio: Suočavali smo se sa ljudima koji su se sakrivali iza mase