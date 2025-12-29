Snovi blokadera pali u vodu! Tvrdili da će se Vučić kajati, pa doživeli fijasko (VIDEO)

Akcija prikupljanja potpisa za političku stranku blokadera na terenu je "pukla", dok je na TV N1 i ostalim opozicionim medijima predstavljaju kao uspeh blokadera.

Žaklina Tatalović, novinarka N1, izveštavala je o akciji koju su 28. decembra organizovali blokaderi, navodeći da građani u svakom trenutku pristaju da potpišu podršku - iako je slika iza nje prikazivala troje građana.

I takva slika je bila identična širom Srbije, mali broj onih koji su došli da podrže blokadere.

Poruka koju su blokaderi uputili predsedniku, verujući da će 28. decembar pokazati punu snagu podrške koju uživaju, bila je da će se "Vučić kajati što nije raspisao izbore".

Sa druge strane, ispred Narodne skupštine demonstrirana je prava podrška građana svom predsedniku.

- Ići ćemo na izbore sledeće godine, a oni neće biti srećni kada budu prebrojavali glasove. Pobedićemo ih na svim mestima uz vašu snagu i ljubav, jer ljubav je jača od mržnje - rekao je Vučić.

Detaljnije u video-snimku:

Autor: A.A.