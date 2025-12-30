'SLEDEĆA GODINA NAJBOLJA U ISTORIJI SRBIJE!' Vučić izdvojio DVA najvažnija cilja i novo lice države: Najavljeno novo povećanje plata i penzija!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima o svim najvažnijim temama na godišnjoj konferenciji.

Kako je najavljeno, godišnja konferencija je počela u 16 časova u kući eUprave.

- Pripremićemo sve teme, analizirati sve i govoriti o svemu, odgovoriti na sva pitanja - najavio je predsednik.

Godišnja konferencija

- Pokušaću da ne govorim predugo o rezultatima, već više da imamo prostora za vaša pitanja. Ali i da ukažem na najvažnije stvari i ciljeve. Imamo 2 cilja za sledeću godinu: 1. Mir i stabilnost, a 2. Vezan za politiku - najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezano sa ekonomijom.

Kako je naveo, istovremeno, štitiće se bezbednost građana Srbije i štititi od napada agresora.

- Živimo u vremenima koja nisu jednostavna za predviđanje, svakodnevno se desi neki rat. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima naše planete, i zbog toga je važno da sačuvamo stabilnost i mir i da pokušamo da unapređujemo saradnju sa svim važnim akterima širom sveta - nadovezao se.

O susretima sa svetskim liderima

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali. Retko kažem, ali hvala na ogromnom trudu i energiji - rekao je Vučić.

Posebno govori o policiji i Vojsci Srbije.

- Ponosan na činjenicu, uprkos protivzakonitih okupljanja i napada na imovinu i ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljude. Najugroženiji je bio Milan Bogdanović, na kog je pucano ispred Skupštine. Takođe i jedno lice koje je izbodeno nožem, iz istog razloga. Ipak, uspeli smo da prođemo bez žrtava. A samo u onome što su organizovali žuti prsluci u Francuskoj, više desetina ljudi je izgubilo živote.

O stopi kriminaliteta

- Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Registrovano je 64.072 krivična dela. To je najmanje u proteklih 25 godina od kada to statistički merimo. Svake godine od 2013. se smanjivao taj broj od 113.000 krivičnih dela, da bi od 2024. bio 67.000, u 2025. 64.000. Imamo danas, recimo, 2012. godine imali smo 58 ubistava. 2001. smo imali gotovo 200 ubistava, 193. Ove 2025. svega 32 ubistava. Teških ubistava imamo za 30,4 odsto manje. Teških telesnih povreda za 35,5 odsto manje. Manje teških ubistava u pokušaju za 47,8 odsto i za 26,7 odsto. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode - rekao je i dodao:

- Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda — jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije.

Čestitao je policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.

- Svi su se zapitali ko su ova lica i ovakvi ljudi, zato smatram da, pozivam zakonopisce i zakonotvorce, povećamo kazne dodatno, i za silovatelje i povratnike. I sada ste videli jednu našu slabost, mi nismo imali sistem za prepoznavanje lica. Nismo ga imali pošto su nam predstavnici opozicionih stranaka i nevladinih sektora držali pridike kako ćemo taj sistem koristiti ne za dobrobit ljudi. Da nije bilo toga, mi prijave od stanovništva nismo imali. I zato smo trebali da se oslonimo na sistem za prepoznavanje lica, a mi to nismo. A ustvari hoćemo da se borimo protiv ovakvih zlikovaca, a jedino u Srbiji to ne može - istakao je.

Dodao je da se nastavlja rad na najvažnijim institucijama u zemlji - BIA, Vojska i policija.

- U svakom slučaju, mi smo noćas do 1 sat vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene, i Žandarmerija i SAJ i policijska brigada i SBOK, posebno jedinice koje rade na terenu. Što se Vojske tiče, potpisali smo važne ugovore, u milijardama evra, ali želim da znate da treba da se osećate sigurno. Da proizvodimo i kupujemo sve za našu Vojsku i da ćemo u naredne 3 godine napraviti mešavinu sistema Iron Dom i Iron Fist, višeslojne odbrane istih i različitih sistema naoružanja. Srbija će biti, u odbrani, jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi - istakao je.

Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.

- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila.

O penzijama i platama

- Penzioneri će za 5 dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto!

Autor: A.A.